Москва, 22 мая, 2019, 05:21 — ИА Регнум. Мусором российская столица зарастать не должна, но и создавать из-за этого проблемы в других регионах — тоже, полагает президент РФ Владимир Путин. Обсуждая на медиафоруме ОНФ горячую ситуацию вокруг станции Шиес в Архангельской области, где строится крупный полигон для захоронения твёрдых коммунальных отходов из Москвы, Путин поделился своим видением ситуации. Каково оно и что оно значит для московского мэра, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Евгений Цоц.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

Глава государства согласен, что опасения людей, живущих вблизи от строящегося полигона, не лишены оснований, и дал обещание обсудить проблему с Сергеем Собяниным и с руководителем Московской области, откуда тоже будут свозиться отходы в Шиес.

«Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов», — сказал Путин.

Слова президента похожи на замечание руководителям двух регионов, в котором также указана и суть проблемы, которая состоит в отсутствии у чиновников желания учитывать различные мнения, не только подтверждающие их собственную позицию. Действительно — зачем вся эта морока, когда можно пройти коротким путем? На примере Москвы этот подход виден и в таинственном строительстве мусоросжигательных заводов в Подмосковье, и в градостроительной политике столицы, преподносящей жителям неприятные сюрпризы, и с проектом «Московская электронная школа», когда образовательный эксперимент — эксперимент на детях — власти начали без обсуждения с родителями и общественностью.

Читайте статью Евгения Цоца «Путин заметил методы Собянина. И не одобряет».