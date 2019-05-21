Санкт-Петербург, 21 мая, 2019, 16:41 — ИА Регнум. Народная артистка России Лариса Луппиан сегодня, 21 мая, назначена художественным руководителем СПб ГБУК «Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета», сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.

Анастасия Федоренко Лариса Луппиан и Михаил Боярский

В ближайшее время нового худрука представят коллективу театра, пользующегося любовью зрителей.

Лариса Луппиан — супруга легендарного актера Михаила Боярского, мать популярной актрисы Елизаветы Боярской и депутата Госдумы Сергея Боярского («Единая Россия»).

Лариса Луппиан родилась 26 января 1953 года в Ташкенте. Окончила ЛГИТМиК в 1974 году и была принята в труппу Театра им. Ленсовета. В 1986—1988 гг. работала в театре им. Ленинского комсомола. Была автором и ведущей телевизионной программы «Театральный бинокль».

«Уверен, авторитет Ларисы Регинальдовны в профессиональном сообществе поможет в привлечении к работе над постановками самых востребованных режиссеров», — прокомментировал назначение Луппиан худруком Театра им. Ленсовета председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко.

Напомним, в марте 2017 года с должности художественного театра Ленсовета ушел известный режиссер Юрий Бутусов. По словам режиссёра, его инициативы, связанные с переустройством театра, не нашли понимания у директора организации и властей Санкт-Петербурга.