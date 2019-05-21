Ростов, Ярославская область, 21 мая, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Жители многоквартирного жилого дома в Ростове Ярославской области обратились в прокуратуру с жалобой на региональный фонд капитального ремонта, который, по их мнению, незаконно списал со счета денежные средства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали авторы обращения. Люди удивлены тем, что согласно отчетам фонда в их доме дважды работали подрядчики, которые провели капитальный ремонт кровли. Все дело в том, что крыша на доме не сделана до сих пор.

Дом в Ростове

«Все денежные средства со счета списаны, а работы не проводились. Уполномоченные собственники, сотрудники управляющей компании и представители администрации города акты выполненных работ не подписывали», — говорится в обращении в прокуратуру.

Как говорят жители дома №25 в первом микрорайоне Ростова, со счета дома было списано 967 248 рублей. В прокуратуре Ярославской области факт получения обращения подтвердили. На данный момент проверка продолжается, в рассмотрении еще две жалобы к фонду капремонта по Ростову. После того, как в дело вмешались правоохранительные органы, деньги за непроведенный капремонт вернулись на счет.

«Буквально в понедельник на сайте фонда увидели эти данные. На счете дома снова 1,4 миллиона рублей. Еще в конце апреля значилось на миллион меньше. Думаю, что вмешательство прокуратуры начинает сказываться» — рассказала корреспонденту ИА REGNUM жительница дома Татьяна Кулагина.

23 мая жители дома №25 намерены провести общее собрание, на котором планируют перевести средства, собранные на капремонт, на спецсчет, чтобы самим распоряжаться данными деньгами.