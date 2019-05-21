Барнаул, 21 мая, 2019, 16:10 — ИА Регнум. В связи с тем, что Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и Конгресса США усилить санкции против России, кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия») отметил, что не спешил бы навешивать на нового президента Украины клеймо антироссийского политика. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM его призыв, алтайский политик пояснил:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Я бы не спешил навешивать на Зеленского клеймо однозначно антироссийского политика. Все его заявления нужно рассматривать в контексте подготовки к выборам в Верховную раду. Новоизбранному президенту нужно укрепить в парламенте свои позиции. Учитывая градус антироссийских настроений в украинском обществе, последовательно и целенаправленно повышавшийся последние пять лет, для успеха на выборах вряд ли подойдут миролюбивые идеи.

Так что мы еще услышим много резких и неприятных заявлений в адрес России от большинства участников предстоящих выборов. Правда, не стоит воспринимать их серьезно. Гораздо важнее другое: какой курс выберет Зеленский после парламентских выборов. Думается, что крупный бизнес, стоящий за ним, хотел бы изменить формат отношений с Россией. Ведь разрыв экономических отношений больнее всего ударил именно по украинской экономике».

Напомним, новый президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями Белого дома и Конгресса США, прибывшими в Киев для участия в его инаугурации, состоявшейся 20 мая, поблагодарил американскую сторону за «лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины» и призвал к ужесточению санкций против России.