Ярославль, 21 мая, 2019, 15:50 — ИА Регнум. 21 мая в Ярославском государственном университете им. П. Г. Демидова открылась «Точка кипения» — проект АНО «Агентство стратегических инициатив» в опорном вузе региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом вузе.

Yarregion.ru Открытие «Точки кипения» в Ярославле

«Сюда будут приезжать различные спикеры, тренеры, это точка встречи людей, которые заинтересованы в технологическом развитии страны. Это образовательная и дискуссионная площадка, где будут проходить различные мероприятия, в том числе мозговые штурмы, семинары», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM ректор ЯрГУ Александр Русаков.

Ярославская «Точка кипения» будет работать по нескольким направлениям, в числе которых — развитие тематик Национальной технологической инициативы. Речь идет о проведении научных исследований и проектирования в сферах управления беспилотными объектами, персонифицированной медицины и питания, сквозных технологий, таких как искусственный интеллект, беспроводная связь, большие данные.

Также работа «Точки кипения» будет ориентирована на реализацию национальных проектов, решение задач развития местных сообществ, городской и региональной среды, некоммерческого сектора, популяризацию инновационной деятельности и предпринимательства.

В открытии ярославской «Точки кипения» принял участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.