Сеул, 21 мая, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Вместе с вялым спросом на рынке автомобилей общий объём производства транспортных средств десяти стран — автопроизводителей сократился на 4,6%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Ассоциации корейских предприятий автомобильной промышленности (КАМА).

Производство автомобилей

Согласно опубликованным данным, в первом квартале 2019 года общий объём производства транспортных средств десяти стран — автопроизводителей составил 18 490 000 единиц, что на 4,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди десяти ведущих стран — автопроизводителей, в таких странах, как Южная Корея, Китай, США, Германия, Индия, Бразилия и Испания общий объём производства сократился на 9,8%.

Известно, что в Южной Корее объём производства сократился на 0,6%, до 957 тыс. единиц. В частности, сокращение производства в первом квартале года обусловлено сложностью регулировки производства и конверсии производственных линий.

С другой стороны, несмотря на низкий спрос, в первом квартале года производство автомобилей в таких странах, как Япония, Мексика и Франция, напротив, увеличилось.