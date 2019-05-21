Липецк, 21 мая, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов 20 мая провёл встречу с белорусским Чрезвычайным и Полномочным Послом в РФ Владимиром Семашко. Белорусская делегация предложила Липецкой области целый спектр направлений, по которым готова расширять взаимовыгодное сотрудничество.

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Товарооборот между Белоруссией и Липецкой областью в 2018 году составил 286,5 млн долларов и по сравнению с 2017 годом увеличился на 1,8%. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию объемов товарооборота, углублению производственно-кооперационных связей, реализации совместных научных и научно-технических проектов и принятию эффективных механизмов поддержки и стимулирования торгово-экономических отношений.

В рамках дальнейшего развития двусторонних экономических отношений планируется подписание соглашения между белорусским правительством и администрацией Липецкой области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Документ предполагается завизировать в июле на Форуме регионов Белоруссии и России, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

Также на встрече речь шла о реализации Плана мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Белоруссией и Липецкой областью на 2019−2020 годы, который предусматривает расширение товарной номенклатуры взаимных поставок для наращивания объемов товарооборота. Из Белоруссии ожидаются поставки пассажирской, сельскохозяйственной техники и оборудования, горнодобывающей техники, лифтового оборудования, продовольственной продукции и сырья, а из Липецкой области — проката стали и металлоконструкций из черных металлов, продукции машиностроения, красок, детского питания, напитков, сельхозпродукции, в том числе овощей, ячменя, семян рапса.

Также стороны намерены углубить партнерские отношения в сферах дорожного строительства и кооперации, жилищного и социального строительства, здравоохранения и медицинского образования, культуры, науки и образования, молодежной политики, содействие обмену опытом в этих отраслях.

«Липецкая область особенно заинтересована сотрудничать с Республикой Беларусь в сферах благоустройства, водоснабжения и строительстве соцобъектов. Для нас это очень актуальные темы. Мы готовы рассмотреть предложения белорусской стороны более конкретно», — сказал по итогам работы Игорь Артамонов.

Белорусский посол также положительно оценил результаты переговоров.

«Мы обменялись взглядами на перспективы дальнейшего сотрудничества и нашли общие интересы. Теперь мы будем реализовывать их в жизнь», — подчеркнул Владимир Семашко.