Санкт-Петербург, 21 мая, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» 21 мая сообщил, что в ходе реставрации Феодоровского городка в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет создано определенное пространство для пребывания главы РПЦ, но не резиденция патриарха.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Ранее сегодня издание The Bell со ссылкой на свои источники сообщило о предполагаемых покоях патриарха в Пушкине. Стоимость проекта реставрации Феодоровского городка с приспособлением его под резиденцию патриарха составляет 2,8 млрд рублей. Сопоставимую сумму якобы планируется потратить на приспособление пространства под нужды главы РПЦ. Заказчиком проекта выступает Управление делами президента РФ.

«Резиденция патриарха там не планируется. Там будет работать Управление делами президента по реконструкции этого комплекса, который был в совершенно удручающем состоянии на протяжении многих лет», — пояснил Александр Волков.

По его словам, «в общем плане реконструкции также запланировано и наличие некого пространства для нужд русской церкви, в том числе, для тех моментов, когда там будет находиться патриарх».

«Резиденцией это невозможно назвать. Потому что у патриарха есть резиденция в Переделкине, где он живёт в Подмосковье. Конечно, не идёт речь о том, чтобы там строился какой-то комплекс лично для патриарха», — добавил Волков.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, управделами президента объявило конкурс почти на 3 млрд рублей на реконструкцию Феодоровского городка под Петербургом. Тендер проводился в закрытом режиме.

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Феодоровский городок был основан Николаем II, оригинальное название — Дома для причта и служащих Федоровского Государева собора. Здания возводили с 1913 по 1918 годы в стиле XVII века, известно, что некоторое время там жил поэт Сергей Есенин.

Сейчас городок находится в федеральной собственности, при этом он был передан в пользование Русской православной церкви в 1994 году и является Патриаршим подворьем. В комплекс Феодоровского городка, как правило, включают не только Дома для причта, но и сам Феодоровский собор, Императорский павильон, Ратную палату, казармы Собственного его императорского величества конвоя.