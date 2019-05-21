Москва, 21 мая, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, направленный на госрегулирование цен на лекарства, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

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Нововведение коснется стоимости препаратов, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Речь идет о 735 наименованиях лекарств. Так, законопроект устанавливает, что цены на такие лекарственные препараты будут регулироваться со стороны государства. В частности, если закон будет принят, правительство должно будет продумать методику установления предельных цен на такие препараты, а также срок, в который эта цена должна будет установлена и сколько она должна действовать. Контролировать ценообразование при этом будет Федеральная антимонопольная служба.

«В первую очередь необходимо, чтобы эта цена была доступна гражданам, и, что немаловажно, чтобы эта цена позволяла реализовывать госпрограммы. Поскольку именно эти лекарственные препараты лежат в основе оказания помощи при сердечно-сосудистой, онкологической при иммунологический и других патологиях», — заявил журналистам глава профильного комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

Так, цены на лекарства могут как понижаться, так и повышаться. В частности, правительство сможет повышать стоимость лекарств один раз в год на основании заявления от производителя медикаментов, поданного до 1 октября.

При этом изначальная версия законопроекта предполагала, что цена на лекарства также может снижаться один раз в год. Как пояснил Морозов, на такой идее настаивало фармацевтическое сообщество. Однако депутаты такое предложение не поддержали и прописали ко второму чтению, что цена на препарат сможет снижаться согласно поданным заявлениям в референтных странах по мере возникновения соответствующих причин.

«Мы хорошо знали, что цена на препарат может снизиться в валюте страны-производителя, в тех странах, в которых регистрируется лекарственный препарат. И также это может быть следствием различных экономических процессов как в Евразийском экономическом союзе, так и в мире. И поэтому сегодня законопроектом предлагается, что правительство РФ будет формировать эту методику и следить за ценообразованием, исходя из огромного спектра экономических изменений в мире», — отметил Морозов.

По его словам, правоприменительная практика показала, что цена на препараты чаще всего меняется примерно один раз в 3−5 лет.