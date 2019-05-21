Москва, 21 мая, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Стремление ФАС ужесточить наказание за картельные сговоры вполне объяснимо, равно как и опасения бизнесменов, что закон может применяться с противоправными целями, например для отъема бизнеса или давления на владельцев бизнеса, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

«Сложнее другое. Само по себе доказательство наличия картельного сговора, а также определение круга лиц, принимавших в нём непосредственное участие, весьма затруднено. Еще сложней определить меру и степень участия каждого из предполагаемых участников картельных сговоров», — пояснил эксперт.

Механизмы сбора доказательной базы требуют определённой доработки и «обкатки» для получения достаточно полной правоприменительной практики.

«В противном случае не будут соблюдены гарантии, что не пострадают невиновные, или наказание не будет в должной мере отражать степень участия того или иного участника сговора и нанесенного им ущерба», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает наказывать шестью годами лишения свободы топ-менеджеров компаний, уличенных в картельном сговоре.

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