Всё намного сложнее: о предложении ФАС лишать свободы за картель
Москва, 21 мая, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Стремление ФАС ужесточить наказание за картельные сговоры вполне объяснимо, равно как и опасения бизнесменов, что закон может применяться с противоправными целями, например для отъема бизнеса или давления на владельцев бизнеса, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.
«Сложнее другое. Само по себе доказательство наличия картельного сговора, а также определение круга лиц, принимавших в нём непосредственное участие, весьма затруднено. Еще сложней определить меру и степень участия каждого из предполагаемых участников картельных сговоров», — пояснил эксперт.
Механизмы сбора доказательной базы требуют определённой доработки и «обкатки» для получения достаточно полной правоприменительной практики.
«В противном случае не будут соблюдены гарантии, что не пострадают невиновные, или наказание не будет в должной мере отражать степень участия того или иного участника сговора и нанесенного им ущерба», — считает Коренев.
Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает наказывать шестью годами лишения свободы топ-менеджеров компаний, уличенных в картельном сговоре.
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