Санкт-Петербург, 21 мая, 2019, 14:30 — ИА Регнум. На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге 21 мая заложили научно-исследовательское судно (НИС) «Пионер-М» (проект 25 700). Оно предназначено для океанографических, гидробиологических, гидрохимических, геоморфологических, гидроакустических исследований и водолазных работ.

ОСК НИС «Пионер-М»

«Пионер-М» будет представлять собой маломерное научно-исследовательское судно катамаранного типа с корпусом, выполненным из композитных материалов. Главными особенностями судна станут внедрение режима безэкипажного управления движением и использование гибридной энергетической установки.

Судно «Пионер-М» сможет круглогодично эксплуатироваться в акваториях Черного и Азовского морей, с удалением от места базирования до 50 морских миль. В его создании будут участвовать сразу три предприятия, два из которых находятся на Крымском полуострове.

«Средне-Невский судостроительный завод выполнит работы по формированию композитного корпуса. Созданием надстройки будут заниматься специалисты крымского предприятия «Судокомпозит». Филиал Центра судоремонта «Звёздочка» — Севастопольский морской завод (входит в ОСК) осуществит работы по финальному монтажу, сборке и достройке судна», — сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

НИС «Пионер-М» будет иметь длину 25,7 м, ширину 9 м, высоту 3,1 м. Дальность плавания — 500 миль, водоизмещение — 82 тонны, скорость — 10 узлов, автономность — 6 суток, мореходность — 3,5 балла.

Проект «Пионер-М» разработан Севастопольским государственным университетом на базовой кафедре «Инновационное судостроение и технологии освоения шельфа», созданной ЦКБ «Коралл», при поддержке Министерства образования и науки РФ.