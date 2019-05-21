Ярославль, 21 мая, 2019, 13:48 — ИА Регнум. 21 мая в Ярославле предприниматели, арендующие торговые площади в крупном торговом центре «Космос» в Дзержинском районе, не открыли свои магазины. Таким образом они выразили свой протест против отказа собственника снизить на лето арендную плату. Об этом сообщает портал YarNews.

Торговый центр

«Обычно каждое лето нам снижают арендную плату на 20−30 процентов. В этом году было объявлено, что такого сезонного снижения не будет. Получается, что мы вынуждены будет работать себе в убыток. Потому мы сегодня утром не открыли торговые точки» — рассказал один из арендаторов.

Сейчас на место приехали представители собственника, который вступил с предпринимателем в переговоры. Акция продлилась до обеда, после чего торговые точки были открыты.