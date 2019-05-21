Москва, 21 мая, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Развязное поведение депутатов Верховной рады Украины и нового президента страны Владимира Зеленского является «позором» по нормам любого цивилизованного государства. Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Коротченко признался, что со скепсисом относился к Зеленскому ещё во время предвыборной кампании. И сейчас, наблюдая за его поведением, военный эксперт убедился, что был прав.

«Шоумен ведет себя как шоумен, но не как президент. Он позорит Украину, позорит остатки украинской государственности. Даже такие одиозные фигуры, как руководитель Службы безопасности Украины и командующий украинскими силами специальных операций, демонстративно отказались отдавать воинское приветствие вновь избранному президенту Зеленскому. А это об очень многом говорит», — отметил участник ток-шоу.

Также Коротченко напомнил, что удостоверение президента Украины упало практически сразу после его вручения Зеленскому. В этом происшествии есть плохое предзнаменование.

«Как президентство началось, так и закончится — падением, полным. С первых минут Зеленский показал свою антироссийскую настроенность. Он продолжит бойню в Донбассе. Не надо никаких иллюзий. Сейчас они поделят должности, и бойня в Донбассе продолжиться, возможно, даже более активно, чем ранее. А закончится всё котлами. Будет продолжение прежней авантюристической политики. Но мы этого не боимся. Нынешний режим на Украине несёт всё тот же груз прежних ошибок», — заявил Коротченко.

Как сообщало ИА REGNUM, между охраной Зеленского и депутатом Верховной рады от фракции «Радикальная партия» Олега Ляшко произошёл конфликт. Депутата, который вёл прямую трансляцию при помощи мобильного телефона, не хотели пускать на встречу с новым президентом.