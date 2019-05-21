Мурманск, 21 мая, 2019, 13:31 — ИА Регнум. В Мурманске завершилась церемония прощания с погибшими 5 мая на борту самолета в столичном аэропорту Шереметьево.

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Как пишет Nord-News, церемония началась в 9 утра в одном из залов дома культуры под звуки классической музыки.

Первыми с северянами простились их родственники и близкие наедине, следом к гробам подходили друзья, знакомые и остальные горожане. Некоторые приходили в униформе, отлучаясь со службы. Люди несли цветы, траурные венки.

На церемонии присутствовали и члены городской администрации и регионального правительства, в том числе, врио губернатора Андрей Чибис.

С 13:00 в храмах Спаса-на-Водах и в Свято-Никольском кафедральном соборе началось отпевание усопших.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолет авиакомпании «Аэрофлот» загорелся при посадке. В результате пожара 41 человек погиб, из них 26 — жители Мурманской области.

В Мурманске будут похоронены восемь человек, по одному — в Североморске, Ковдоре, Кандалакше и Полярных Зорях. Тела ещё 14 северян — жертв трагедии будут, по желанию родных, отправлены из Москвы в другие регионы России.