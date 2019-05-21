Чебоксары, 21 мая, 2019, 13:29 — ИА Регнум. В столице Чувашии началось благоустройство выбранных жителями территорий по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В этом году на данные цели предусмотрено почти 170 млн рублей. По трём объектам подрядчики определены, по двум подведение итогов состоится в конце мая — начале июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Благоустройство Московской набережной

В 2019 году на благоустройство общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды» выделено 169,9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета поступило 155,8 млн рублей, из республиканской казны — 786 тыс. рублей, из городского бюджета — 13,3 млн рублей. В ходе рейтингового голосования, проходившего в марте 2019 года, горожане отдали предпочтение обустройству Московской набережной, территории у храма Рождества Христова и «Дорисс парку» в Новоюжном районе.

На Московской набережной работа будет идти на трёх участках. Будут благоустроены Афанасьевский пляж, Афанасьевский и Введенского спуски с дальнейшим созданием «арт-кластера и тихой зоны». Контракт на выполнение работ стоимостью 62,34 млн рублей заключён с АО «Дорэкс». Подрядчик приступил к работам, которые должны быть завершены к 1 августа. Ещё 6,87 млн рублей будет потрачено на обустройство площадки около входа в «Подземный город»: по данным мэрии, здесь появятся скамейки, шезлонги и лежаки. По итогам аукциона исполнителем работ определен ООО «Магистраль».

Третьим объектом станет обустройство спуска из парка 500-летия Чебоксар к Московской набережной и арт-кластеру. 20 мая был объявлен соответствующий аукцион, заказчиком выступило муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства». Начальная стоимость контракта определена в сумме 22 219 540 рублей. При определении подрядчика и подписании контракта работы планируется завершить до 1 августа 2019 года.

Cap.ru Работы возле храма Рождества Христова

По проекту благоустройства территории, прилегающей к храму Рождества Христова, предусмотрены монтаж брусчатого покрытия, обустройство мест отдыха со скамейками и урнами, посадка зеленых насаждений, разбивка цветников и ремонт газонов, реконструкция системы освещения. Цена контракта составила почти 26,8 млн рублей, работы выполняет подрядная организация ООО «Магистраль».

Проект благоустройства «Дорисс парка» предусматривает комплексное обустройство территории со строительством пешеходной сети и устройством велодорожек, площадок различного функционального назначения — детской с игровым оборудованием и спортивной с резиновым покрытием, площадки для воркаута, «скейт-парк», площадки для выгула собак, реконструкцией системы освещения, установкой сцены и зрительской трибуны, обновлением входной группы, разбивкой клумб и санитарной вырубкой деревьев. Аукцион объявлен, начальная цена контракта — 44,9 млн рублей. Итоги аукциона будут определены 30 мая.