Киев, 21 мая, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Депутата Верховной рады от фракции «Радикальная партия» Олега Ляшко, который с помощью мобильного телефона пытался вести прямую трансляцию в социальных сетях, не хотели пускать на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующее видео обнародовано на странице Ляшко в соцсети Facebook.

(сс) Олег Мосьондз Олег Ляшко

По словам политика, сотрудники охраны, стоявшие у входа в зал совещаний в администрации президента, потребовали от него сдать телефон. При этом споры с охраной ни к чему не привели.

«Я вынужден оставить свой телефон, — сказал Ляшко в видеообращении. — Украинцы, делайте выводы, какая у нас открытая власть».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая 2019 г. в столице Украины состоялась инаугурация Владимира Зеленского.

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