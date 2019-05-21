Киев, 21 мая, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Заявления Владимира Зеленского — еще одно подтверждение известного тезиса Леонида Кучмы, в соответствии с которым «Украина — не Россия», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 21 мая, комментируя высказывания президента Украины на встрече с представителями США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский сразу после своей инаугурации призвал Вашингтон усилить санкционное давление на Россию.

«Призвав США ужесточить санкции против нашей страны, Владимир Зеленский дал ещё одно подтверждение того, что, как говаривал ещё Леонид Кучма, «Украина — не Россия».

Различия в следующем. России не надо никого призывать вводить санкции против Украины — нашего собственного действенного санкционного режима будет вполне достаточно.

Нам не нужно «лидерство США в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности» России.

Нам не нужна «помощь США в продвижении внутренних реформ».

Внешнюю агрессию Россия сможет отразить сама, без американской помощи.

Есть и иные различия, но о них будет другой повод поговорить», — отметил Михаил Демурин.