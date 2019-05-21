Москва, 21 мая, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Сумма изъятых средств в рамках борьбы с коррупцией в РФ растет, а это значит, что в экономику страны поступает большее количество денег, что говорит об ускорении экономического роста страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

«У нас сумма взяток повысилась … общая сумма изъятых средств — 12 млрд рублей. До этого был рекорд 9 млрд рублей. О чем это говорит? О росте экономики», — заявил Жириновский.

По его словам, раз сумма коррупционных преступлений растет, значит, в экономику вливается большее количество средств.

«Это отрицательный показатель, но косвенно он говорит о том, что вливания со стороны граждан, корпораций и различных коммерческих структур всё больше и больше, поэтому и хапают всё больше и больше. Я думаю, что это можно расценивать как рост экономики», — отметил Жириновский.