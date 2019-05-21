Москва, 21 мая, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Призыв Киева не возвращать российскую делегацию в ПАСЕ — еще одно напоминание о том, что России в этой организации делать нечего, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 21 мая, комментируя высказывания постпреда Украины в Совете Европы.

Adrian Grycuk Зал заседания ПАСЕ

Как сообщалось ранее, Дмитрий Кулеба заявил, что украинская делегация должна сделать всё возможное для того, чтобы не допустить Россию в ПАСЕ.

«Этот призыв Киева лишь ещё раз говорит о том, что делать нашей стране в ПАСЕ и Совете Европы нечего. Иначе так и будем «бодаться» там с врагами или заниматься подобной дребеденью: искать «нарушителей», придумывать против них санкции, «не пускать» их обратно.

Западу нравятся вот такие «активные» члены — пусть они и платят за эти игры! А сам Запад пусть тратит на них время. У России есть более серьёзные и насущные дела», — отметил Михаил Демурин.