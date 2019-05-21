Вена, 21 мая, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Попытки заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2» являются атакой на основополагающие элементы европейского порядка, заявил 21 мая заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на конференции дискуссионного клуба «Валдай» в Вене.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Очень жаль, потому что фактически была предпринята попытка атаковать оставшиеся основополагающие элементы европейского порядка, безопасности и стабильности», — заявил Грушко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри заявил, что Вашингтон намерен ввести санкции против «Северного потока — 2».

Напомним, трубопровод «Северный поток — 2», общей протяжённостью более 1,2 тыс. км, планируют проложить по дну Балтийского моря из РФ в Германию. Ежегодно пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

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