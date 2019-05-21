Санкт-Петербург, 21 мая, 2019, 12:20 — ИА Регнум. С 21 по 26 мая в Санкт-Петербурге будет проходить «Фестиваль кино стран Балтии». В программу вошли шесть картин, объединенных одной темой — женщины и дети. Более того, по информации организатора форума киноклуба «Синемафия», большинство картин снято женщинами-режиссерами и основаны на реальных событиях. 21 мая зрители увидят историческая драма эстонского режиссера Мооники Сийметс «Товарищ ребенок». Также будут показаны лента «Взять или уйти» Лиины Тришкиной-Ванхатало, драма Аудрюса Юзенаса «Экскурсантка», картина «Билле» режиссера Инары Колмане и другие.

Цитата из к/ф «Товарищ ребенок» . реж. Мооника Сийметс. 2018. Эстония

Несомненный интерес многих зрителей старшего поколения должен вызвать фильм-антропология «Советские хиппи», который пытается исследовать, что заставляло молодых людей в СССР создавать свой мир, веселый и опасный.

Завершится фестиваль фильмом в жанре документальной драмы литовского режиссера Аудрюса Стониса «Мосты времени».