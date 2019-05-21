Москва, 21 мая, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Рост средней заработной платы в Москве на 9,5% может объясняться повышением доходов не очень многочисленной, но весьма состоятельной прослойки московского населения, состоящей из высокопоставленных госчиновников, работников силовых структур и топ-менеджеров крупнейших корпораций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 мая заявил экономист Александр Бузгалин. Так он прокомментировал слова руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Дениса Тихонова, который сообщил, что за первый квартал 2019 года средняя заработная плата в Москве выросла почти на 10% и составила до вычета налогов 86,83 тысячи рублей.

Пирамида капиталистического общества

«Речь идёт о Москве, а Москва — это государство в государстве, — сказал Бузгалин. — Экономическая обстановка в России в силу многих особенностей своего развития и прежде всего статуса полупериферии напоминает экономическую обстановку во всём мире — где есть страны центра и есть страны периферии. И качество жизни в странах центра отличается в разы от стран периферии. Примерно то же самое существует и в России, когда доходы и качество жизни в Москве в три-четыре раза отличаются от того, что происходит на периферии России, если, конечно, можно говорить о периферии страны».

Другой фактор, влияющий на рост соответствующих статистических показателей, заключается, по словам Бузгалина, в том, что на общую московскую статистику по зарплатам очень сильно влияет уровень доходов работников государственного аппарата и штаб-квартир крупнейших корпораций России.

«Ситуация с доходом топ-менеджеров, государственных служащих и прежде всего силовых структур такова, что достаточно им повысить заработную плату, как это сразу отразится на росте средней заработной платы всей Москвы, — сказал Бузгалин. — Крупные корпорации же мало того что не скромничают в вознаграждениях топ-менеджеров, но и плюс содержат вокруг себя огромное количество обрамляющих организаций. Всё это создаёт предпосылки для повышения средней заработной платы. Плюс есть ещё толика «элитных» организаций, созданная для обслуживания представителей корпораций и государственного аппарата, начиная от частных школ и частных клиник и заканчивая парикмахерскими, где можно подстричься за сумму, равную минимальной заработной плате гражданина, живущего в бедном регионе».

Всё это, как подытожил экономист, создаёт предпосылки для того, что в Москве статистика будет показывать бурный рост заработных плат, но отнюдь не потому, что большинство москвичей стали жить разительно лучше.

Напомним, как сообщалось ранее, по словам Тихонова, средняя зарплата до вычета налогов в Москве за 1 квартал 2019 года выросла на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 86,83 тысячи рублей.

«В марте 2018 года она составляла 79,271 тысячи рублей, а в марте 2019 года — 86,83 тысячи рублей», — заявил он РИА Новости.