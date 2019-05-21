Ярославль, 21 мая, 2019, 12:10 — ИА Регнум. В Ярославской области опять не оказалось противозмеиной сыворотки. Об этом сообщает телеканал «Мир».

Страница Алексея Морозова в Facebook Капельница

О новом случае укуса гадюки сообщил на своей странице в Facebook москвич Алексей Морозов. Его укусила змея в Некоузском районе Ярославской области. Однако в Некоузской центральной районной больнице лекарства не оказалось.

«Документы заполняли 35 (!!!) минут. По этой причине, первая помощь была оказана спустя 1,5 часа после укуса. Антидота в районной больнице не оказалось. Все дни лечат капельницами», — написал Алексей Морозов.

В больнице телеканалу «Мир» подтвердили отсутствие лекарства.

«В этом году мы ждем поступление антидота «антигадюка» в количестве пять доз. То есть мы ситуацию эту прогнозируем, потому что у нас единичные случаи бывают. Например, в прошлом году вообще ни одного случая не было», — рассказала главный врач МУ Некоузская ЦРБ Лидия Лебедева телеканалу «Мир».

Алексей Морозов был госпитализирован. У него сильно отекла нога, он терял сознание, возникли проблемы со зрением и слухом. Всего этого можно было бы избежать, если бы вовремя было введено противоядие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помочь укушенной гадюкой не смогли и в Ярославле. После укуса змеи у жительницы города Галины Богатыревой произошел инсульт, теперь она частично парализована.

Правда, в региональном департаменте здравоохранения говорят, что никакого укуса не было, поэтому и вводить антидот женщине не стали. Кроме того, чиновники продолжают уверять, что сыворотка есть в наличии во всех крупных больницах.