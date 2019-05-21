Москва, 21 мая, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Москва попала в группу рейтинга самых хамских городов России. Исследование провело маркетинговое агентство Zoom Market.

Александр Головнин ИА Красная Весна Пермь

Всего в рейтинг включены 27 городов. На первом месте оказалась Пермь, следом за ней — Челябинск и Саратов.

Столица России заняла четвёртую строчку. Также в десятке Брянск, Екатеринбург, Тамбов, Чита, Саранск и Краснодар.

Отмечается, что опрос проводился в 27 городах РФ по методу личных интервью, при этом общая выборка составила 3240 респондентов. Также исследование показало, что чаще всего хамят в магазинах и на рынках — в 38% случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Тюмень заняла первое место в рейтинге городов России с самым высоким качеством жизни, обогнав Москву и Санкт-Петербург.