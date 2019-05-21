Обнинск, Калужская область, 21 мая, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Качество воды в реке Протве и в прудах на территории города Обниска (Калужская область) по микробиологическим показателям не соответствует санитарным правилам. Об этом 21 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM специалисты испытательной лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии №8» ФМБА России.

Users.kaluga.ru Река Протва опасна для питья и купания.

Использование воды родников для питьевых целей и приготовления пищи не рекомендуется. Также специалисты не советуют купаться в реке Протве.

В 16 из 24 муниципальных районов в питьевой воде обнаружены примеси различных металлов из периодической таблицы Менделеева.

По информации регионального управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в Бабынинском и Куйбышевском районах специалисты установили превышение норм в питьевой воде по литию, в Боровском районе обнаружены бор, фтор и литий, превышающие допустимые пределы, а в Жуковском районе — стронций, бор и фтор. Жители Перемышльского района пьют воду с марганцем, а Хвастовичского района — со стронцием. В воде 16 из 24 районов области присутствует железо. В Роспотребнадзоре пояснили, что примеси металлов в питьевой воде превышают нормы по санитарно-химическим показателям незначительно.

В Бабынинском, Дзержинском, Думиничском, Износковском, Медынском, Перемышльском, Сухиничском и Ферзиковском районах области вода превышает допустимые показатели по мутности.