Париж, 21 мая, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Во Франции сотрудники полиции задержали мужчину, который забрался на один из пролетов Эйфелевой башни, передает 21 мая телеканал BFM.

Эйфелева башня

Отмечается, что мужчина провел там около пяти часов и отказывался спуститься. По информации СМИ, он угрожал полицейским покончить с собой. В результате правоохранители оцепили достопримечательность, после чего мужчину удалось задержать.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая Эйфелева башня отметила 130-летний юбилей. Высота башни составляет 324 метра, а вес — 7,3 тыс. тонн. Ежегодно Эйфелева башня привлекает более семи миллионов посетителей.

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