Москва, 21 мая, 2019, 11:28 — ИА Регнум. В России по итогам первых трех месяцев 2019 года снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессе, сообщил 21 мая РБК со ссылкой на сопредседателя комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств РФ Сергея Веселова.

Цитата из м/ф: « Ну, погоди!» реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Перед телевизором

Так, по его словам, за отчетный период рекламные бюджеты на ТВ снизились на 6%, до 42 млрд рублей, на радио — на 5%, до 3,5 млрд, в прессе — на 12%, до 3,6 млрд.

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Положительную динамику показали только наружная реклама (+3%, до 11 млрд рублей) и интернет (+18%, до 51,5 млрд рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Яндекс.Браузера» за год число блокировщиков снизилось на 1,7%. На сегодняшний день рекламу блокируют около 20% пользователей, год назад таких пользователей было 22%.

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