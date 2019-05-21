Владивосток, 21 мая, 2019, 11:48 — ИА Регнум. С июля 2019 года ввозимые в страну автомобили будут подлежать обязательной сертификации на предмет безопасности в специализированных центрах, которых в настоящее время ещё нет в Приморье, что, по мнению экспертов, является не чем иным, как очередным способом подавить автоконкуренцию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время каждый ввозимый автомобиль получает Сертификат безопасности колёсного транспортного средства, стоимость которого установилась в районе 10 тыс. руб., тогда как ещё пару недель назад не превышала 5−6 тыс. Ещё месяц назад в Приморье было три сертификационные лаборатории, сейчас осталось две, и к оставшимся будут ужесточены требования по проведению сертификации. И эксперты говорят, что для дооборудования до уровня соответствия требованиям лаборатории не имеют финансовых ресурсов. Всё это может привести к коллапсу отрасли и вызвать негативный общественный резонанс.

С июля 2019 года сертификация автомобилей должна будет проводиться на специальных площадках, оборудованных, помимо прочего, разгонными полосами. Бессмысленность этих мероприятий с точки зрения обеспечения безопасности очевидна, считает автоюрист Александр Огневский.

«Нельзя даже сравнивать безопасность автомобилей отечественного и японского автопрома. Это земля и небо. И все это понимают. Но, так как отечественный автомобиль так и не вышел на конкурентный уровень, обеспечение продаж будет обусловлено административным подавлением конкуренции», — уверен эксперт.

Можно бесконечно долго вспоминать всё то, что было придумано правительством за многие годы для того, чтобы остановить импорт легковых автомобилей в попытках заставить население покупать изделия отечественного автопрома. Обычно это всё приводило к удорожанию импортных машин, которое с трудом, но преодолевалось. Бесконечно продолжаться это не может. И такая политика конкурентной борьбы может обернуться для государства опасностью другого рода, считает эксперт.

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«Раз своё не покупаете, то мы вам и чужое покупать не позволим. Кажется, что именно под таким лозунгом идёт конкурентная борьба. Люди, конечно, напрягутся, возьмут кредиты, но всё равно отбить у людей желание ездить на действительно хороших машинах — занятие не простое. Но есть и другого рода сложность: автомобилисты — это мобильная армия людей, недовольных политикой государства в этом направлении. Мало, что ли, протестов в стране? В любой момент автомобилисты могут проявить себя в протестном движении, если уровень давления превысит какие-то границы», — рассказал Александр Огневский.

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Как сообщало ИА REGNUM, импорт легковых автомобилей в Россию за период с января по сентябрь 2018 года увеличился в количественном выражении на 15,8%. За девять месяцев в страну было ввезено 212,4 тысячи автомобилей, а за аналогичный период предыдущего года — 183,4 тысячи машин. В стоимостном выражении импорт вырос на 10,6% — до $5,2 млрд с $4,7 млрд в минувшем году. За отчётный период Россия экспортировала 66 тысяч автомобилей на общую сумму $910,1 млн. Наращивание импорта эксперты связывают с замораживанием проблемы «кнопки ГЛОНАСС», которая фактически закрыла на Дальнем Востоке импорт японских автомобилей.