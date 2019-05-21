Вильнюс, 21 мая, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Досрочно проголосовавшую сегодня, 21 мая, на выборах президента Литвы уходящую главу страны Далю Грибаускайте спросили, почему за 10 лет её срока полномочий Литва так и не вырвалась из клуба самых бедных стран ЕС, а по уровню нищеты страна, согласно данным Евростат, находится на четвёртом месте с конца из 28 стран ЕС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Грибаускайте, которая до этого отвечала журналистам, как ей было интересно 10 лет работать президентом, как динамично менялась страна, и что она сама сделала «всё, что могла», растерялась, став заученно говорить о важности выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которые приведут к повышению благосостояния жителей страны.

«Можно вопрос экономического плана? Новейшие данные Евростата показывают, что мы по уровню нищеты всё ещё четвёртые с конца. Как вы думаете, почему год от года ситуация не меняется?» — спросила Грибаускайте журналист на избирательном участке в здании самоуправления Вильнюса.

«Ну, собственно, экономика растёт, благосостояние растёт, но та разница между живущими лучше и живущими похуже не меняется. Причин очень много. Нам каждый год их называют в Еврокомиссии. На это надо не только обращать внимание, но и пользоваться (советами ЕК)», — ответила Грибаускайте и сразу же закончила брифинг, резко развернувшись и вместе с охраной покинув избирательный участок.

Напомним, основной день голосования второго тура выборов президента Литвы состоится 26 мая. Во второй тур прошли кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа.