Азовский район, Ростовская область, 21 мая, 2019, 11:07 — ИА Регнум. В Ростовской области сотрудники полиции спасли медвежонка, который три дня сидел на цепи в частном доме. Об этом 21 мая сообщается МВД России.

Мвд.рф Полиция

По словам официального представителя правоохранительного ведомства Ирины Волк, жители Кулешовского сельского поселения сообщили, что слышали рев животного в одном из домов.

«Старший участковый уполномоченный майор полиции Роман Лобанов установил, что истощенный медвежонок прикован цепью, находится без воды и еды», — отметила она.

Сообщается, что сотрудники полиции ухаживали за медвежонком в течение суток до прибытия ветеринара и специалиста по работе с животными. В дальнейшем зверь был перевезен в новое место обитания.

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