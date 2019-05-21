Псков, 21 мая, 2019, 11:02 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 21 мая, началась международная научно-практическая конференция «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем». Как сообщили ИА REGNUM в Псковском государственном университете, конференция продлится три дня, её участников ждут круглые столы, панельные дискуссии, выставки, стратегические сессии, а также мастер-классы и открытые лекции.

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В конференции примут участие губернаторы приграничных территорий России, учёные и эксперты из 25 регионов России, а также из Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Болгарии, Китая, Украины, Таджикистана, Киргизии, Эстонии, Германии, Польши и Белоруссии.

На открытии конференции запланировано подписание соглашений о совместной реализации образовательных программ и научных проектов между ПсковГУ и Даугавпилским университетом Латвии.

Среди участников конференции — исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина Аржанова, директор Российского государственного архива древних актов Владимир Аракчеев, президент партнерской сети университетов региона Балтийского моря (Финляндия) Кари Хюппонен.

Сегодня, 21 мая, на конференции обсудят международное сотрудничество университетов на приграничных территориях России, а также проблемы экспорта образовательных услуг. 22 мая конференция начнётся с вопросов развития цифровой экономики, участники также обсудят формирование устойчивого инвестиционного климата в Псковской области. В рамках работы конференции будет работать «Школа социального проектирования» и форум о правовых аспектах международного сотрудничества. Всего в программе конференции — около 30 мероприятий, это самое масштабное мероприятие в преддверии 39-х Международных Ганзейских дней, которое проводится Псковском государственным университетом.

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Напомним, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Ожидается, что город с населением 200 тыс. человек в дни Ганзы посетят до 0,5 млн гостей. Только в составе официальных делегаций — 1,6 тыс. человек из 88 городов 14 европейских стран.

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