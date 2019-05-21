Ярославль, 21 мая, 2019, 10:57 — ИА Регнум. 20 мая в Ярославле состоялся финальный этап смотра-конкурса «Добрый класс». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Duma.yar.ru Финал конкурса «Добрый класс» в Ярославле

Конкурс прошел впервые по инициативе уполномоченного по правам ребенка при президенте Анны Кузнецовой и регионального уполномоченного Михаила Крупина.

В аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области поступило более 100 заявок на участие в конкурсе. В течение трех месяцев ребята совершали различные добрые дела, которые и предстояло оценить конкурсной комиссии. Победителями стали 12 команд в разных номинациях:

Возраст 1−4 классы

— за победу в номинации «Доброе слово доходит до сердца» дипломом и памятным подарком награждается 1 Д-2 класс школы № 99 г. Ярославля;

— 2 класс Арефинской школы Рыбинского района за победу в номинации «Жизнь дана на добрые дела!»

— 3 Г класс школы № 3 Тутаевского района за победу в номинации «Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила!»

— 3 Г класс школы с углубленным изучением английского языка № 37 города Ярославля за победу в номинации «Добрый человек придет, словно свет принесет»

— 4 А класс школы № 10 города Ярославля за победу в номинации «Добрые дела лучше мягкого пирога»

— 4 Г класс школы № 90 города Ярославля за победу в номинации «Про доброе дело говори смело!»

Возраст 5−8 класс

— 5 Б класс школы № 24 имени Бориса Рукавицына города Рыбинска за победу в номинации «Кто добру учится, тот добром и живет!»

— 7 Г класс школы № 6 города Тутаева за победу в номинации «Доброе дело само себя хвалит»

— 8 В класс школы № 4 города Углича за победу в номинации «Доброе братство дороже богатства»

— 8 Б класс Волжской школы Некоузского района за победу в номинации «Добрым быть — добрым и слыть!»

— 8 Д класс Гимназии № 2 города Ярославля за победу в номинации «Добро творить — себя веселить»

— 10 Б класс школы № 59 города Ярославля за победу в номинации «Доброта без разума пуста»