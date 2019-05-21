Смоленск, 21 мая, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Власти Смоленской области окажут помощь семье погорельцев из села Екимовичи Рославльского района — после пожара они вынуждены жить в теплице, администрация сельского поселения отказалась предоставить им временное жилье, сообщили ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе администрации Смоленской области.

Пресс-служба администрации Смоленской области Губернатор Смоленской области Алексей Островский встречается с семьей погорельцев

Глава региона Алексей Островский встретился с погорельцами. Пожар в доме супругов Сизинцевых произошел 18 апреля, от дома остался лишь фундамент. Как рассказала главе региона Ирина Сизинцева, сразу после пожара они обращались в сельскую администрацию, но застать главу на месте так и не сумели — оставили заявление. Местные электросети отказали супругам в установке временной опоры освещения. Только после обращения непосредственно к главе Рославльского района дело сдвинулось с мертвой точки: супругам выдали разрешение-уведомление на получение леса для строительства, а глава Десногорска предоставил комнату в общежитии. Правда, весь последний месяц семья прожила в парнике на собственном участке — ключи от комнаты в общежитии привезли лишь 20 мая.

«Сейчас будем разбираться, как вам помогать, решать проблему, потому что условия, в которых Вы сейчас находитесь не приемлемы для человеческого существования», — отметил Островский на встрече с семьей Сизинцевых.

Как сообщил губернатору глава Рославльского района Валерий Новиков, семье выделено сто кубометров леса на восстановление дома.

«Плохо, что не приехали, — сказал главе района губернатор. — Я нахожу и силы, и время приехать за 100 с лишним километров, а вы здесь — поблизости, но этого не сделали. Поэтому требую от вас немедленно выезжать и реагировать, чтобы люди видели и чувствовали, что власть находится рядом с ними и что власть готова подставить плечо. То, что здесь огромное количество жалоб к главе поселения, это я знаю — подчиненные мне об этом докладывают постоянно».

Семье погорельцев также положена денежная компенсация в 200 тыс. рублей — в сборе документов на ее получение глава региона поручил помочь департамент соцразвития региона. Также Алексей Островский поручил подчиненным проработать вопрос о возможном оказании помощи с предоставлением мебели.

«Если будет нужна моя помощь, если в рамках того, о чем мы с вами договорились, что-то не будет выполняться, не стесняйтесь и мне позвоните. Это моя работа. Моя обязанность. Поможем», — сказал глава региона, обращаясь к супругам Сизинцевым.