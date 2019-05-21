Киев, 21 мая, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Во вторник, 21 мая, представители уходящей украинской власти призвали не допустить возвращения России в ПАСЕ, а днем ранее, в понедельник, представители новой украинской власти призвали власти США усилить санкционное давление на Россию.

Заседание ПАСЕ

И сколь бы ни был непохож назначенный во времена Петра Порошенко постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на шестого президента Украины Владимира Зеленского, трудно не заметить, что их действия совершенно не отличаются друг от друга.

И та власть, представителем которой все еще является Кулеба, и та, которую олицетворяет Зеленский, идут в одном и том же фарватере презрения интересов собственных сограждан и собственной страны в пользу решения чужих геополитических вопросов.

И за (тщетными) попытками не допустить возвращения России в ПАСЕ, и за призывами усилить санкции стоит один и тот же подход: никаких переговоров, никакого здравого смысла, никакого поиска справедливости и разумности — только послушная роль.

И в России, и особенно на самой Украине хватает людей, которых, согласно известной цитате, нетрудно обмануть, потому что они сами рады обманываться, и которые так рады больше не видеть во главе Украины Петра Порошенко, что не способны увидеть, что никакой разницы нет.

Стоит признать, что Владимир Зеленский, призвав усилить санкционное давление в первый же день своего президентства, на своей первой же встрече в этом качестве, делает все от него зависящее, чтобы иллюзии рассеивались как можно скорее.

Зеленский не похож на Порошенко, и многое в украинской политической жизни при его президентстве будет другим — но это вовсе не значит, что ситуация изменится к лучшему, и даже не значит, что по самым основным вопросам она вообще как-то изменится.

Да, места неловко-жуликоватых старых политиков займут верткие и многословные советники, представляющие непонятно кого и отстаивающие непонятно что; реальные решения будут приниматься в других местах.

Да, вместо заезженной фальшивой пластинки Петра Порошенко слушатели получили в свое распоряжение новую пластинку, новый исполнитель значительно приятнее на вид и лишен самых явных и в наибольшей степени утомивших слушателей особенностей Порошенко.

Но, если не считать этих стилистических поправок, на Украине налицо полнейшая преемственность власти: всех поменяют, но ничего не изменится, и не стоит ждать от коллективного Зеленского адекватности ни в вопросах войны в Донбассе, ни в языковых и прочих вопросах.

Возможно, некоторые уже про это забыли, но Зеленский в своей предвыборной кампании не обещал гражданам решить какой-либо из этих вопросов. Он им, прямо скажем, вообще ничего не обещал. И то, что готовые обманываться оказались обманутыми, — это не проблема Зеленского.