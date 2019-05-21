Санкт-Петербург, 21 мая, 2019, 10:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 21 мая отмечают один из самых молодых профессиональных праздников России — День полярника. В городе живут действующие исследователи Арктики и Антарктики и ветераны-полярники, работают научные, образовательные и производственные учреждения, участвующие в исследовании и освоении полярных широт.

ИА REGNUM Ледоколы «Арктика» и «Сибирь» у стенки Балтийского завода

День полярника отмечается в соответствии с указом президента РФ от 21 мая 2013 года № 502. Дата выбрана в связи с тем, что в 1937 году в этот день начала работу научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс — 1».

В Петербурге в 12:00 состоится полуденный выстрел из пушки со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, приуроченный к празднованию Дня полярника. В 15:00 в Смольном пройдет торжественная церемония награждения за вклад в реализацию программ по развитию Арктики, сообщили в комитете Санкт-Петербурга по делам Арктики.

В этих мероприятиях будут участвовать представители органов власти, почетные полярники, деятели науки, культуры, образования, активисты общественных организаций, а также руководители представительств регионов Арктической зоны России.

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В День полярника продолжится проведение Арктического диктанта. 20 мая этот диктант уже написали в Государственном университете морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, в Институте народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена, в Морском техническом колледже имени адмирала Д.Н. Сенявина. 21 мая к акции присоединятся Санкт-Петербургский государственный университет и Российский государственный гидрометеорологический университет.

В СПбГУ, помимо прочего, пройдут демонстрация арктической версии вездехода Sherp для работы в условиях сверхнизких температур и выставка фоторабот из трансарктической экспедиции

Накануне памятной даты спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров поздравил полярников с профессиональным праздником.

«Для Санкт-Петербурга День полярника имеет особое значение. Из поколения в поколение от невских берегов уходят к новым рубежам исследовательские экспедиции, строятся не имеющие аналогов в мире атомные ледоколы, готовятся высококвалифицированные кадры, создается научная и материально-техническая база для освоения российского Заполярья», — отметил глава городского парламента.

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Как отмечает ИА REGNUM, Петербург в ближайшие дни вновь подтвердит свою причастность к освоению Арктики. 25 мая 2019 года на Балтийском заводе состоится спуск на воду второго серийного атомного ледокола «Урал» проекта 22 220. Головной ледокол этого проекта «Арктика» и первый серийный — «Сибирь» — достраиваются у причальной стенки Балтийского завода.