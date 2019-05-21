Киев, 21 мая, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Посольство Украины в Соединенных Штатах выдало фотографию из архива Музея памяти жертв Холокоста за депортацию крымских татар, внимание на это обратило посольство РФ в Вашингтоне.

Посольство Украины в Соединенных Штатах

https://twitter.com/RusEmbUSA/status/1130612102048178176

В день памяти жертв депортации крымских татар — 18 мая — посольство Украины опубликовало фотографию из Лодзинского гетто, на которой показана посадка евреев в вагоны для отправки в лагерь смерти «Хелмно».

Кроме того, данную фотографию использовали ряд средств массовой информации Украины в своих статьях на тему депортации крымских татар. В свою очередь в российской дипмиссии назвали публикацию украинских коллег «методичкой дипломатии» Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в Крыму прошли траурные мероприятия по случаю 75-летней годовщины депортации народов полуострова.

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