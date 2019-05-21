Москва, 21 мая, 2019, 09:36 — ИА Регнум. ФАС крайне ограничена в своих мерах пресечения картельных сговоров. Их сложно доказывать, обязателен судебный процесс для подтверждения мнения ФАС, нет возможности самостоятельно проводить оперативно-разыскные действия, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Fotonotas.net Заключение

Поэтому глава ФАС Игорь Артемьев и идет по пути устрашения, предлагая уголовное наказание в виде лишения свободы, но это неверная реакция на негодный государственный надзор.

«Не секрет, что большинство картелей создаются при участии государственных компаний в борьбе за госзаказы и получается, что ФАС, являясь государственной службой, жалуется на государственные компании», — высказал свою точку зрения политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает наказывать шестью годами лишения свободы топ-менеджеров компаний, уличенных в картельном сговоре.

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