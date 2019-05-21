Москва, 21 мая, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Действия избранного президент Украины Владимира Зеленского только подтверждают, что руководство страны находится под внешним управлением, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

ЗеПрезидент. youtube.com Владимир Зеленский

По его мнению, реального плана по восстановлению отношений с Россией у него нет и быть не может, пока он не получит такую команду.

«Другой вопрос, что значительная часть населения Украины как раз ожидает политики умиротворения и видела такие сигналы от Зеленского.

Думаю, что через год всем станет понятно, что украинцы поменяли шило на мыло, и образ Зеленского потускнеет», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, новый президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Белого дома и Конгресса США попросил, «чтобы США продолжали ужесточение санкций против России».

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