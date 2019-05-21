Петропавловск-Камчатский, 21 мая, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Всемирный фонд дикой природы (WWF) потребовал от властей Камчатки сохранить охранный статус острова Карагинский в Беринговом море, отданный в аренду под охотугодья на 49 лет за 15 тыс. рублей. Экологи фонда убеждены, что власти Камчатки нарушили Международную конвенцию о водно-болотных угодьях, участником которой является Российская Федерация, подорвав тем самым авторитет страны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Камчатского Кроноцкого заповедника Уникальная природа Камчатки

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Международная Конвенция о водно-болотных угодьях была подписана в 1971 году. СССР присоединился к ней в 1974 году. А в 1994 году Российская Федерация подтвердила свой статус участника Соглашения. На территории России сегодня располагаются 35 объектов, имеющих международное значение в рамках Конвенции. Четыре из этих объектов расположены на Камчатке: Парапольский дол, река Морошечная, Утхолок и остров Карагинский.

«Из четырёх этих объектов повезло только Парапольскому долу. Он включен в состав Корякского заповедника. Три оставшихся участка с 2002 года были зарезервированы для создания на их территориях зоологических заказников. Тогда в отношении острова Карагинский власти отмечали, что создание заказника является реальным вкладом России в выполнение Соглашения с Японией и США об охране мигрирующих птиц и среды их обитания, а также Рамсарского соглашения (Конвенции о водно-болотных угодьях, прим. ИА REGNUM ). Особое внимание уделялось морским колониальным птицам, гусеобразным и краснокнижным. Из редких видов на острове можно наблюдать беркута, белоплечного орлана, кречета, сапсана, розовую чайку и алеутскую крачку», — пояснили в Камчатском отделении WWF.

Однако, как рассказали в Камчатском отделении Фонда, несмотря на все эти договоренности, в 2010 году соответствующее постановление губернатора Корякского автономного округа было отменено, а остров оказался территорией охотничьих угодий.

«Ситуация сложилась просто парадоксальная. Остров Карагинский — удаленное место. Постоянного населения на острове нет. В некоторых источниках указывается лишь метеостанция. Охранять остров площадью почти 200 тыс. гектаров оказалось попросту некому. А теперь вместо того, чтобы самостоятельно организовать защиту уникальных видов от возможного браконьерства, администрация Камчатского края решила переложить эту обязанность на плечи частной компании», — возмутился директор Камчатского отделения WWF Сергей Рафанов.

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По мнению сотрудников Камчатского отделения Фонда, логика камчатских властей незамысловата: следить за охотничьим изобилием выгодно самому новому владельцу острова. При этом охранные функции государства заменены контролирующими. Только вот беда — ближайший лесничий находится в Оссоре, это 60 км через пролив. Остаётся верить на слово, что охотники поедут на отдаленный остров, чтобы охотиться только на зайцев и куропаток, которых и в менее удалённых местах полно, а вовсе не на редкие виды.

«Сдав в аренду на 49 лет остров Карагинский, камчатские власти, а вместе с ними, получается, и Российская Федерация, проигнорировали международные договоренности, взятые на себя страной обязательства. Более того, есть свидетельства, что даже существующая на острове хозяйственная деятельность по добыче рыбы лишена должного контроля», — добавил Сергей Рафанов.

Всемирный фонд дикой природы настаивает на придании острову Карагинскому статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ). Фонд также считает необходимым установить охранный статус для всех водно-болотных угодий международного значения, находящихся на Камчатке.

«Избегание властями Камчатского края исполнения обязанностей, взятых на себя Россией, подрывает авторитет заповедной системы страны на международном уровне и создает угрозу утраты уникальных мест обитания редких видов птиц», — заявили экологи Камчатского отделения WWF.

Пресс-секретарь Камчатского отделения WWF Юрий Кисляк сообщил, что беспрецедентная ситуация с передачей уникального острова в аренду на 49 лет за 15 тыс. рублей под охотугодья дошла до Государственной думы России:

«Сегодня в Госдуме идёт очень живое обсуждение этого вопроса, мы надеемся, что общими усилиями мы сумеем отстоять остров», — сказал Юрий Кисляк.

Как сообщало ИА REGNUM, возмущение жителей Камчатки вызвало решение региональных властей о передаче уникального острова Карагинский в Беринговом море в аренду под охотугодья на 49 лет за 15 тыс. рублей. В ситуацию вмешался полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, который поручил провести проверку и выяснить, на каком основании уникальные российские острова раздаются на полстолетия по восемь копеек за гектар.