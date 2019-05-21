Запад хотел ослабить Россию, но испугался её: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 мая, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Выборы в Европарламент положат конец гегемонии «большой коалиции»;
- Чехия раскрыла причины страха перед Россией;
- Кедми заявил, что Западу не удалось ослабить Россию;
- Пенс не исключил интервенции в Венесуэлу;
- Названы главные достижения внешней политики России.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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