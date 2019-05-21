Пекин, 21 мая, 2019, 08:18 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс китайской валюты вновь ослаб по отношению к доллару США, сообщает 21 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

Курс китайской валюты составил 6,8990 юаня за доллар США, что на два базисных пункта ниже, чем днем ранее. Ослабление оказалось незначительным, однако общая тенденция говорит о том, что Центробанк Китая продолжает ослаблять юань.

Как полагают некоторые эксперты, это может быть связано с торговыми войнами, которые развязали Соединенные Штаты против Китая.