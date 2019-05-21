Кызыл, 21 мая, 2019, 07:41 — ИА Регнум. В Туве с рабочим визитом побывала делегация правительства России в составе более 80 человек. По словам руководителя делегации, министра экономического развития РФ Максима Орешкина, «десант из Москвы» планирует разобраться с актуальными для республики вопросами. Особые надежды власти республики возлагают на строительство железной дороги Кызыл — Курагино.

Чиновники

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, глава Тувы Шолбан Кара-оол рассчитывает на то, что многочисленная делегация способна помочь республике в комплексном развитии.

Орешкин, в свою очередь, подчеркнул, что Туве необходима «организационная поддержка» со стороны правительства России:

«Все проекты, которые планируется реализовать на её территории, имеют огромное значение для всей страны».

Участники совещания, состоявшегося 20 мая, коснулись вопросов развития аэропорта в Кызыле, транспортной доступности, энергетических мощностей и так далее.

Комментируя приезд в Туву делегации правительства России, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло отметил, что у республики есть потенциал:

«Когда в последний раз такое мероприятие проводилось в Туве? Потенциал у республики большой, но есть объективные трудности, которые не дают этому потенциалу раскрыться».

О каких трудностях говорил полпред, не сообщается.

Как отметил Шолбан Кара-оол, архиважным для Тувы является проект строительства железной дороги, которое продлится 5−7 лет.

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Максим Орешкин подчеркнул, что правительство РФ планирует выпустить детализированный план, связанный как со строительством железной дороги Кызыл — Курагино, так и с созданием горно-обогатительного комбината и порта на Дальнем Востоке, через который обогащенный уголь из Тувы будет поставляться на международные рынки. Этот план планируют подготовить к середине лета 2019 года.

Министр также уточнил, что чиновники сосредоточены на решении социальных проблем и повышении благосостояния жителей Тувы, однако «импульс развитию республики должны придать вопросы, связанные с инфраструктурой, и особенно со строительством железной дороги».

В правительстве республики напомнили, что в феврале 2019 года глава Тувы обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой провести отдельное совещание по вопросам развития республики. Медведев просьбу поддержал, и совещание состоялось 27 марта 2019 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Туве до сих пор нет железнодорожного сообщения. Власти региона связывают с его появлением перспективы развития республики. Строительство железной дороги Кызыл (Тува) — Курагино (Красноярский край) планируют начать в 2019 году. Генподрядчиком определено ОАО «Российские железные дороги». Предварительный размер инвестиций в проект — около 130 млрд рублей. Протяженность линии составит более 400 км.