Мир готов к очередной войне, Киев не может «простить» Россию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 мая, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- О готовности к войне с Ираном заявила Саудовская Аравия;
- Белоруссия направила войска в Туркестан;
- Зеленский заговорил о «борьбе с агрессией России» с иностранными послами;
- На Францию пришёлся раскол Евросоюза;
- Процент выполненных поручений Путина озвучили в Кремле.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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