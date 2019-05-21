Томск, 21 мая, 2019, 06:23 — ИА Регнум. Томским пожарным потребовалось 17 часов, чтобы ликвидировать крупное возгорание на территории лесоперерабатывающей организации в поселке 2-м ЛПК. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 мая, в ГУ МЧС по Томской области.

70.mchs.gov.ru Пожар на пилораме

Сообщение о возгорании опилок и штабелей леса на территории лесоперерабатывающей организации поступило в пожарно-спасательную службу 20 мая в 15:25 по местному времени. Оценив ситуацию, руководитель тушения пожара запросил дополнительные силы. Искры, разлетавшиеся от сильных порывов ветра, образовывали новые очаги возгораний. Пожару был присвоен высший уровень сложности — четвертый. Огнеборцы защищали соседние строения и здания, оставшийся пиломатериал.

20 мая пожар был локализован на площади 2000 кв. м. Полностью ликвидировали возгорание 21 мая в 08:10. В тушении были задействованы 86 человек и 28 единиц техники. Пришлось привлечь пожарный поезд и катер. Пострадавших нет. Причину возгорания установят дознаватели госпожнадзора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне Hyundai на Октябрьском проспекте. Возгорание осложнялось тем, что рядом находилась автозаправка и была угроза перехода пожара на другое здание автосалона. Пожар удалось потушить.

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