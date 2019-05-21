Москва, 21 мая, 2019, 06:03 — ИА Регнум. США, с одной стороны, не способны завоевать Иран, а с другой — сконцентрировав силы на нём, они развяжут руки Китаю на Дальнем Востоке, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние Ирана и США

По словам Кедми, США не могут победить Иран с чисто военной точки зрения ввиду обширности его территории и неспособности американцев там высадиться ввиду просто неимоверной сложности логистики, о чем прекрасно осведомлен Пентагон.

«Сосредоточить все силы на Иране — это оголить Дальний Восток и дать Китаю свободные руки. Первое, что сделают китайцы, когда американцы сосредоточатся на Иране, они будут в Тайване. Американцы ничего не смогут сделать. Американская армия не способна вести две войны средних. Большую — с трудом одну», — заявил Кедми, отметив, что США меньше всего нужны «развязанные руки» у Китая.

Напомним, что обострение отношений между США и Ираном началось после того, как президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки по Ирану, а затем распорядился отправить в Персидский залив авианосную группу. После этого начался обмен угрозами.

При этом многие эксперты еще во время президентских выборов в США 2016 года отмечали, что кандидат Трамп строил свою кампанию не без участия консервативных израильских кругов, которые крайне враждебно настроены по отношению к Ирану.