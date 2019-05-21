Нижний Новгород, 21 мая, 2019, 05:50 — ИА Регнум. Первый арбитражный апелляционный суд оставил решение своих нижегородских коллег без изменения, а жалобу мэрии Нижнего Новгорода без удовлетворения. Городские власти пытались вернуть контроль над муниципальным предприятием — АО ТЭК-НН, которому принадлежат две городские котельные и более 40 км теплосетей микрорайона Верхние Печеры. Ранее Арбитражный суд Нижегородской области отказал в требованиях мэрии, не удалась и попытка обжаловать вердикт. Решение ещё может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Нет отопления

Напомним, продажа в 2014 году акций муниципального ОАО ТЭК-НН, которому принадлежат две городские котельные и теплосети микрорайона Верхие Печеры, в 2016 году стала основанием для возбуждения уголовного дела в отношении теперь уже бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова. Следствие посчитало, что цена продажи была занижена в шесть раз, в бюджет из-за этого не поступило свыше 250 млн рублей, так как при балансовой цене имущества акционерного общества около 314 млн рублей цена его продажи была 52,7 млн рублей. В январе 2016 года Кондрашова вывели из дела, он перестал являться его фигурантом. По делу был осуждён бывший заместитель главы Владимир Привалов.

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Осенью 2018 года мэрия попыталась вернуть контроль над тепловым хозяйством Верхних Печер, потребовав признать недействительными решения общих собраний акционеров общества, решений совета директоров общества, дополнительных выпусков акций общества, договоров купли-продажи ценных бумаг общества, которые привели к утере контроля. И хотя ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие № 2» после признания первоначальной сделки купли-продажи недействительной возвратило комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода 10 989,1445 обыкновенных бездокументарных акций АО «ТЭК-НН», из-за допвыпуска власти утратили контроль над компанией. До продажи в 2014 года доля была 99,97%, а после допвыпуска уменьшилась до 48,322%.

«Появился новый акционер — ООО «РЭП-2», который является держателем контрольного пакета акций акционерного общества», — отмечалось в решении суда.

Ответчики заявили о пропуске срока исковой давности, а прокуратура Нижегородской области поддержала исковые требования муниципального образования и комитета.

«По всем оспариваемым в рамках настоящего дела договорам купли-продажи ценных бумаг (последний из которых датирован 05.06.2017) истек специальный шестимесячный срок исковой давности к моменту подачи настоящего иска в суд», — отметил суд и требования отклонил.

Апелляционная инстанция вердикт своих коллег поддержала, отклонив жалобу администрации Нижнего Новгорода.