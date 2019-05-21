Москва, 21 мая, 2019, 05:49 — ИА Регнум. Украинский народ должен выйти из своего ополоумевшего состояния, в котором он пребывает с 2014 года, и начать поиск платформы для единства в прорусскости, либо Украина перестанет существовать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

"Рано или поздно ополоумение должно завершаться. Те, кто хотят прорусское, будут выбирать что-нибудь совсем прорусское, те кто хотят Бандеру, будут выбирать что-нибудь… Где опорная база на этих выборах?» — заявил политолог.

По его словам, все призывы не разрушать надежды насчет президента Зеленского неуместны, потому что лживые надежды должны быть разрушены, потому что нет ничего более омерзительного.

«Мы ждем момента, когда украинский народ из вот этого ополоумения выйдет и трезво начнет выбирать и чувствовать фальшь. И, начиная с этого момента, выяснится, есть ли то единство, на которое можно опереться, или это единство фундаментально разрушено после 2014 года, и оно рухнуло всё под истерики о Бандере, под законом о языке, под преследование людей, под кровь на Донбассе, под насилие, под упоение насилием…» — продолжил эксперт.

Он также добавил, что если и есть основания для единства Украины, то они, во-первых, прорусские, а во-вторых — просоветские, потому что других не существует в принципе. Если Украина обопрется на это, то она будет продолжать существовать, а если нет, то перестанет.