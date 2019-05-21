Находка, Приморский край, 21 мая, 2019, 05:32 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС РФ по Приморскому краю ликвидировали гнездо ос, которые атаковали жителей Находки, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Жалоба на нападения ос на жителей частного на улице Крылова сектора поступила 19 мая от пенсионера. В ликвидации участвовали трое спасателей.

«При осмотре прилегающей территории в кроне дерева было обнаружено гнездо «полосатых террористов». «Полосатая угроза» ликвидирована», — сообщили в пресс-службе.