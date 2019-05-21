ЗАТО Фокино, Приморский край, 21 мая, 2019, 05:20 — ИА Регнум. Электроснабжение в ЗАТО Фокино (Приморский край) полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

ЛЭП

Уточняется, что электроснабжение в Фокино восстановлено 20 мая в 15:30 (время местное). Для ликвидации последствий ЧП были задействованы десять человек и три единицы техники аварийной бригады ДРСК.

Напомним, электроснабжение в Фокино и в Партизанском муниципальном районе было нарушено из-за штормовой погоды 20 мая. Не работали две линий 110кВт.

Сначала из-за сильного ветра и дождя без электричества осталась подстанции «Гайдамак» в Партизанском районе. Затем линия отключилась в Фокино.