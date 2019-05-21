Калуга, 21 мая, 2019, 05:05 — ИА Регнум. В калужском экопарке «Биосфера» у пары верблюдов родился верблюжонок, говорится на официальной странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

SaidBahrom Верблюд и верблюжонок

"Василиса оказалась очень чуткой и нежной мамой, а Черныш заботливым отцом, который глаз не спускает со своих девочек», — говорится в сообщении.

Теперь посетители экопарка смогут своими глазами увидеть верблюжью «семьи» во время посещения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в Японии самке гигантской панды и ее детенышу сделали подарок — они получили от сотрудников зоопарка двух снеговиков в виде панд и букет «тюльпанов». Отмечается, что «тюльпаны» были изготовлены из яблок и моркови.